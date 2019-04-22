Массовый горнолыжный спуск в купальниках прошел в Байкальске

Зажигательный флешмоб. Массовый горнолыжный спуск прошел в Байкальске. Любители скорости в купальниках отметили окончание сезона. К иркутянам присоединились жители Ангарска, Братска, Улан-Удэ и других городов. В этом году в спуске, который проводится уже четвертый год подряд, участвовали 600 горнолыжников. Организаторы говорят, что побит прошлогодний рекорд. Тогда в массовом спуске в купальниках принимали участие 500 человек. Все желающие смогли подняться на отметку 900 метров, чтобы сделать карнавальное селфи для соцсетей, а также поучаствовать в многочисленных конкурсах.