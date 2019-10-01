Маленькой Владиславе Парамоновой требуется помощь неравнодушных людей

Владе скоро 7 лет. Как и все, она мечтает пойти в школу и радовать родителей своими пятерками, а мама хочет радоваться ее успехам и победам. Но даже эти простые вещи в нашем мире доступны не каждому. Две сложные операции в раннем детстве нарушили эти счастливые планы. О бесконечной надежде на светлое наш следующий материал.

Малышка Влада не встает с постели, сама не ходит и не сидит, держит маму за ручку и верит, что все у нее еще впереди.

Людмила ПАРАМОНОВА, БАБУШКА: Сейчас бы нынче в школу пошла, вот 11 октября ей 7 лет будет. Я не могу, когда держу на руках, прямо слезы на глазах. Сердце болит. Смотришь и думаешь: за что это ей? Помочь, вылечить. В 7 месяцев как ребенок был. Она и сидела и на ножках стояла, сама кушала и смеялась. Такая веселая девочка была. А вот как операцию сделали, вот таким она стала.

Малышка родилась с пороком сердца, после первой операции быстро восстановилась, так что даже врачи удивились. Нужна была вторая. Но на следующий день после нее у девочки случилось кровоизлияние в мозг. Как результат эпилепсия и поражение центральной нервной системы.

Много лет мама боролась за жизнь дочери. Долгое время Владислава ела только через зонд и дышала с помощью аппарата. Но вот уже 4 года кушает сама с маминых рук и два года дышит самостоятельно. А еще научилась поднимать ручки и сгибать колени. С сердцем у девочки сейчас все в порядке. Очень умные и эмоциональные глаза, она радуется, смеется, выражает недовольство и все понимает и чувствует.

Надежда ПАРАМОНОВА, МАМА: Музыку любим разную. Иногда вот под такую успокаивающую мы засыпаем, а вот или детскую, или в темпе которая, она сразу же улыбается. Музыкальная девочка очень. Любит книги, даже не столько сказки, а приключения взрослые читаю – слушает.

Все, что можно, мама делает самостоятельно. Реабилитационные центры не берут Владиславу на восстановление из-за эпилепсии, которая проявляется у ребенка мелкими вздрагиваниями. Из-за этого семья оказалась в тупике, им прописывают лишь противосудорожные препараты и никакого движения дальше. Корейская клиника в Сеуле предложила Надежде Парамоновой обследовать ребенка, чтобы выяснить причины ее состояния и помочь медикаментозно или с помощью операции. Это возможно. На обследование и дорогу требуется 500 тысяч рублей. Любая, даже самая маленькая помощь — спасение для Надежды и Владиславы. Отправить деньги можно лично маме на ее номер телефона через приложение Сбербанка или по номеру карты. Семья Парамоновых будет благодарна вам за любую помощь.

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