Лучшая в стране сотрудница МЧС

Дознаватель МЧС из Иркутска Галина Нестеренко, вошла в тройку лучших специалистов МЧС России. На всероссийском конкурсе, иркутянка заняла второе место. Что это за профессия, и почему её сравнивают с работой следователя, расскажет Владимир Пиханов.

Это только для непосвященных сгоревший дом сплошное пепелище. Дознаватель МЧС Галина Нестеренко на любом пожаре найдет массу подсказок и до мелочей восстановит картину произошедшего.

Галина Нестеренко, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области: Проводим раскопки, грубо говоря. Соответственно, мы находим там проводку, иногда с помощью газоанализатора, который находится в лаборатории, мы можем найти наличие следов легковоспламеняющейся горючей жидкости.

Что говорит о поджоге, а старая проводка, например, — о возможном замыкании. Но это еще нужно доказать. Галина признается, что работа сложная: от 5 до 12 выездов за дежурство, опрос разбитых горем людей, очевидцев, раскопки на пепелище. Именно ей предстоит установить виновника происшествия. За 6 лет службы поняла одно — главное не принимать всё близко к сердцу. Первые три года очень переживала после каждого выезда.

Первые три года я действительно воспринимала всё близко к сердцу. Вручала людям обвинительные акты, когда их было жалко до боли. По неосторожности, эта же у нас не умышленная статья. Сейчас стараюсь об этом не думать. Конечно, людей жалко, это никуда не денешь, и нельзя закалить так характер чтобы просто не обращать на них внимание.

Сейчас она работает над пожаром, который произошел в конце октября на улице Рабочая. Там загорелся двухэтажный деревянный дом. Десятки людей эвакуированы, одна квартира уничтожена огнем, вторую залило водой, поврежден коридор. По мнению соседей, — это поджог, виновата одна из жительниц. Так ли на самом деле, Галина пытается выяснить.

Так получилось что очаг пожара у нас совпал с расположением электрического щитка. Электропроводка алюминиевая, но очень сложно сказать, был ли аварийный режим работы.

Накопленный опыт и теоретические знания помогли Галине занять второе место на Всероссийском конкурсе дознавателей, где она представляла нашу область. В задачу участников входило правильно и быстро ответить на сотни сложных вопросов, пройти тесты, также показать психологические и юридические знания. Иркутянка набрала максимальное количество баллов. Победе радуется всё региональное управление. В знак поощрения к дню спасателей Галину ждет специальная премия, грамота и конечно поздравление от министра МЧС России.