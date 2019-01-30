Льготный проезд теперь появится и в частных автобусах, и в маршрутках Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области вышли с инициативой субсидировать предпринимателям расходы на перевозку таких категорий граждан. Тема общественного транспорта стала одной из центральных на первой в году сессии парламента.

За трибуной председатель думы Усть-Илимска. На первой в 2019 году сессии Законодательного собрания региона Сергей Зацепин открывает муниципальный час. Речь идет о пассажирских перевозках. И в северном городе дела с ними обстоят непросто.

Сергей ЗАЦЕПИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. УСТЬ-ИЛИМСКА: На территории нашего муниципального образования сложилась такая ситуация, что работает один перевозчик и он частный. Когда он заходил на рынок, было муниципальное автотранспортное предприятие. В ходе процедуры банкротства оно ликвидировано и до настоящего времени не восстановлено.

Сложно и в Братском районе. Самый отдаленный населенный пункт на расстоянии 250 км от райцентра, а всего их 56. Муниципального транспорта нет, а значит, нет и льгот. И это бьет по карману: стоимость проезда может превышать 100 рублей. Депутаты предлагают выделить частным перевозчикам субсидию, которая покроет расходы на перевозку льготных категорий и выработать соответствующий механизм.

Наталья ДИКУСАРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ и НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Депутатов интересует, как себя чувствуют льготники в ситуации, когда тарифы регулируемые, и все понимают цену вопроса и в том случае, когда тарифы нерегулируемые. Когда стоимость мы уже увидим после того, как она самими перевозчиками будет установлена и будут предъявлены документы на возмещение денежных средств на реализацию льготным категориям граждан их прав.

Есть проблемы и с паромным сообщением. Сегодня областной бюджет дотирует только муниципальные паромы, которые есть не везде. В ряде территорий только частные перевозчики. Чтобы переправы работали без сбоев и по ценам, комфортным для людей, депутаты обозначили необходимость поддержки и паромов, находящихся в частной собственности. Говорили также об обновлении автопарка, чтобы на улицах городов появился современный и комфортный общественный транспорт.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Депутаты выступили с предложением помогать муниципалитетам из резервов правительства закупать подвижной состав: автобусы, троллейбусы, трамваи. Чтобы муниципалитеты с этим не бились, чтобы общими усилиями мы могли обеспечить качественные перевозки.

Еще один важный вопрос сессии касается дорог к садоводствам. Согласно принятым поправкам такие дороги могут передаваться в областную или муниципальную собственность. Это даст возможность территориям содержать их в порядке и следить за состоянием проезжих частей.