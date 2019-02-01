Ледяная книга желаний появится на Байкале

2 тысячи желаний со всего мира о самом сокровенном появятся в большой ледяной книге. В поселке Листвянка скульпторы завершают создание зимней библиотеки.

Таким аппаратом вырезают мечты каждого, кто решил их оставить на льду. Сделать это мог любой житель планеты, отправив пожелания через социальные сети, электронную почту или по старинке сбросив их в ящик, правда, тоже в ледяной. Когда все растает, эти мечты дойдут до адресата по волнам священного озера Байкал.

Желание написано и в скором времени появится в ледяной книге размером 50 метров в длину и высоту более 3 метров. Возводить ее начали в начале января, и уже сегодня можно увидеть первые страницы. Китай, Лондон, США, Египет — география впечатляет. Менталитет, культура и быт — разные, но объединяет одно: мечты. О здоровье и счастье, любви и благополучии. В этом году в ледовой книге разместят 2 тысячи надежд. Чтобы они появились вовремя, здесь трудится команда волшебников. Ведь от того, насколько чисты будут их мысли, зависит, как скоро исполнятся мечты.

Евгений МАСЛОБОЕВ, ЛЕДОВЫЙ СКУЛЬПТОР: Большая команда над этим работала, работает и еще будет работать. И от каждого зависит поэтапность, и каждый выполняет свое дело. Одна бригада заготавливает лед, вторая строит, третья его возит, четвертая обрабатывает, пятая пишет.

Эти мастера делают не только ледяную книгу, но и стеллажи для бумажных. Там разместятся сотни классических вариантов книг. Их можно будет забрать с собой или почитать в ледяном концертном зале под звуки успокаивающей и умиротворяющей музыки воды. Нет, вода там будет в застывшем виде. Мелодии исполнят музыканты на ледяных инструментах.

Павел САННИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ЛЕДЯНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУДЕС»: Для мечтателей в этом году, кроме самой церемонии, мы готовим концерт. Концерт также уникальный. Концерт на ледяных музыкальных инструментах. Сейчас мы ищем уникальных музыкантов, которые не боятся холода, не боятся экспериментировать, ведь это очень нестандартная ситуация.

Встреча мечтателей в ледяной библиотеке Листвянки пройдет 14 февраля. Тогда в книгу внесут последние записи. Этот проект действует уже третий год. И, по словам тех, кто уже оставил свой след в необычной книге, магия байкальского льда работает и мечты сбываются.