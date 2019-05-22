Корреспондент газеты «СМ Номер Один» Дина Оккерт расскажет о легендарном Ту-134

Легенда авиации и ее завершающий полет. Репортаж о последнем рейсе пассажирского Ту-134 читайте завтра в газете «СМ Номер Один». Сейчас там готовят новый номер к печати. Этот знаменитый самолет совершил последний в стране пассажирский рейс по маршруту Иркутск-Мирный. Перед взлетом лайнера корреспондент издания Дина Оккерт успела пообщаться с экипажем, а также авиаэнтузиастами — людьми, которые увлечены советской авиацией и приехали в Иркутск специально, чтобы совершить перелет на легендарном Ту-134. Были пассажиры из Москвы и даже Амстердама. Интересна история именно этого борта.

Дина ОККЕРТ, ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ «СМ НОМЕР ОДИН»: Очень трогательная история, потому что сам борт, которому выпала судьба стать последним пассажирским Ту-134, он очень необычный. Когда-то он летал в Прибалтике, когда-то он летал в Нигерии, и когда-то он даже был vip-самолетом самой Аллы Пугачевой. Она летала на нем в гастрольные туры. Надо сказать, что о его почти 40-летней истории не напоминает ни в салоне, ни во внешнем облике ничего. Видно, что за самолетом, за ветераном очень заботливо ухаживали.

Почему Ту-134 больше не будет перевозить пассажиров в России и куда отправился лайнер после последнего полета? Все это узнаете завтра из репортажа Дины Оккерт в газете «СМ Номер Один».