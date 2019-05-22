Корреспондент газеты «СМ Номер Один» Дина Оккерт расскажет о легендарном Ту-134

Корреспондент газеты «СМ Номер Один» Дина Оккерт расскажет о легендарном Ту-134

22.05.19

Легенда авиации и ее завершающий полет. Репортаж о последнем рейсе пассажирского Ту-134 читайте завтра в газете «СМ Номер Один». Сейчас там готовят новый номер к печати. Этот знаменитый самолет совершил последний в стране пассажирский рейс по маршруту Иркутск-Мирный. Перед взлетом лайнера корреспондент издания Дина Оккерт успела пообщаться с экипажем, а также авиаэнтузиастами — людьми, которые увлечены советской авиацией и приехали в Иркутск специально, чтобы совершить перелет на легендарном Ту-134. Были пассажиры из Москвы и даже Амстердама. Интересна история именно этого борта.

 

Дина ОККЕРТ, ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ «СМ НОМЕР ОДИН»:

Очень трогательная история, потому что сам борт, которому выпала судьба стать последним пассажирским Ту-134, он очень необычный. Когда-то он летал в Прибалтике, когда-то он летал в Нигерии, и когда-то он даже был vip-самолетом самой Аллы Пугачевой. Она летала на нем в гастрольные туры. Надо сказать, что о его почти 40-летней истории не напоминает ни в салоне, ни во внешнем облике ничего. Видно, что за самолетом, за ветераном очень заботливо ухаживали.

 

Почему Ту-134 больше не будет перевозить пассажиров в России и куда отправился лайнер после последнего полета? Все это узнаете завтра из репортажа Дины Оккерт в газете «СМ Номер Один».

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.