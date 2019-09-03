Корпорация «Иркут» презентовала пассажирский салон самолета МС-21

03.09.19

Авиастроительная компания опубликовала соответствующую видеопрезентацию. Салон в двухклассной компоновке установили на третьем опытном образце самолета. Лайнер российского производства представили публике на авиасалоне «МАКС-2019». Первыми салон и кабину осмотрели президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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