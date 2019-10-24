Кадастровых ошибок станет меньше

Российское правительство одобрило законопроект, который вносит изменения в оценку стоимости недвижимости. Он исключит случаи превышения рыночной цены и как следствие судебные тяжбы. Кроме того, документ предусматривает возможность исправления допущенных ранее ошибок в кадастровой оценке без дополнительных расходов для собственников. Новые поправки также предусматривают личную ответственность руководителей бюджетных учреждений за результат кадастровой оценки.

Лариса ВАРФОЛОМЕЕВА, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Устанавливается, что оценка кадастровая проводится один раз в четыре года для всех регионов. Затем следующий важный момент. Внесудебным установлением кадастровой стоимости будут заниматься бюджетные учреждения. На сегодняшний день в субъектах такие учреждения созданы. В Иркутской области тоже есть. ОГБУ центр кадастровой оценки называется это учреждение, и заявления о пересмотре кадастровой стоимости будут рассматривать именно эти бюджетные учреждения.