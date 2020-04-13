К Земле приближается огромный астероид

Эта новость взбудоражила людей по всему миру. Тем более на волне беспокойства по поводу пандемии весть об опасности из космоса напугала многих. Действительно небесное тело стремительно движется к Земле, его скорость 9 километров в секунду, и окажется рядом с нашей планетой 29 апреля. Но бояться его не стоит, уверены ученые. Объект пройдет на расстоянии 6 миллионов 300 тысяч километров от Земли. А это безопасное расстояние. Вот что нам рассказал доктор физико-математических наук астроном Сергей Язев.

Сергей ЯЗЕВ, ДИРЕКТОР АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ИГУ: Об этом астероиде, который сейчас упоминается в СМИ, это астероид 1998 OR-2, он известен давно, он открыт 21 год тому назад, а тогда умели открывать только крупные сравнительно объекты. Он действительно большой, у него там 2-3-4 километра, точнее пока сказать невозможно. Но он абсолютно безопасен. Он почти в 16 раз дальше, чем Луна находится по отношению к Земле.