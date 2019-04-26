К Пасхе готовятся православные христиане

Светлое Христово Воскресенье — один из главных праздников в году. Его символы — крашеные яйца, так называемые писанки, и кулич. Готовить их надо заранее.

Вера Григорьевна встречает нас нарядная — в русском платке. Рассказывает, его ей подарила дочь на юбилей. Недавно женщине исполнилось 70 лет, но мы ей не поверили. Столько живости, жизнерадостности и бесконечной деятельности. Сегодня, например, будем готовить самый настоящий пасхальный кулич по старинному рецепту наших бабушек.

С 6 утра с песнями и хорошим настроением работать начинала вся семья. Этот процесс очень многоэтапный и трудоемкий. Продукты нужно было подготовить. Завести дрожжи, поставить в теплое место и подождать. Замесить тесто — тут, кстати, у каждой семьи свои предпочтения, в семье Веры Григорьевны в него обязательно добавляли кардамон. Стряпали весь день. Даже сегодня на приготовление кулича уходит около 4 часов, и это при наличии миксера, духовки и быстродействующих дрожжей. Наш кулич отправляется в духовку. А мы пока готовим глазурь. Здесь тоже рецепты разные, самый популярный — белковый.

За разговорами время пролетело, и наш кулич готов. Даем ему остыть и приступаем к украшению. Глазурь, конечно, была всегда. А вот современных посыпок, съедобного кружева не было. И пасхальную выпечку украшали пшеном. Вымачивали его в свекольном соке, чтобы придать цвет и затем посыпали пасхальную сдобу. Рецепт приготовления в этой семье хранится уже несколько поколений.

Вера ТКАЧУК: Этот рецепт мне достался еще от моей мамы, от бабушки, и мои дети также стряпают. Он очень значимый. Мы всегда собирались всей семьей. У каждого свои были обязанности. У меня была обязанность, я любила разбивать яйца, замешивать их, изюм раскладывать, выбирать, чтобы он был чистый качественный.

Резать кулич тоже нужно правильно. Сначала по кругу отрезали верхушку и вопреки всем желаниям не съедали. Ее откладывали в сторону и затем слой за слоем отрезали кусочки, раздавали гостям и семье. А оставшуюся часть накрывали красивой верхушкой, чтобы кулич не засыхал.

Воскресение Господне — главный православный праздник. По традиции куличи и яйца готовят заранее, чтобы к Пасхе все хозяйственные хлопоты были позади и мысли обратились к духовному началу.