Экс-депутата думы Иркутска арестовали в Краснодарском крае

Это Сергей Винарский, последнее время он возглавлял «Водоканал» города Сочи.Винарского подозревают в повышении должностных полномочий.

По информации Следственного комитета России, он необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе. По месту жительства бывшего депутата Иркутского городского парламента проведены обыски, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, он был избран в Думу Иркутска в 2014 году, также с 2012 по 2015 возглавлял городской «Водоканал»