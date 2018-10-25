Экс-депутата думы Иркутска арестовали в Краснодарском крае
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Экс-депутата думы Иркутска арестовали в Краснодарском крае

25.10.18

Это Сергей Винарский, последнее время он возглавлял «Водоканал» города Сочи.Винарского подозревают в повышении должностных полномочий.

 

 

 

 

 

 

 

винарский По информации Следственного комитета России, он необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе. По месту жительства бывшего депутата Иркутского городского парламента проведены обыски, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, он был избран в Думу Иркутска в 2014 году, также с 2012 по 2015 возглавлял городской «Водоканал»

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