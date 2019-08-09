От мошенников защитит новый закон. Изменения в порядок сделок с недвижимостью вступили в силу в России. Теперь проводить сделки в электронной форме нельзя, если гражданин предварительно не дал на это письменное разрешение при личном визите в многофункциональный центр. Новшество призвано оградить людей от мошенников, которые подделывают электронные подписи. Были случаи, когда жилье человека продавали без его ведома. Теперь сделать подобное будет сложно. Кроме того, 2 августа вступила в силу так называемая дачная амнистия. Оформить права на садовый домик можно упрощенным порядком, нужно лишь заполнить декларацию об объекте. Документы также можно оформить в МФЦ.

Елена БРЕНЗЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Данный упрощенный порядок распространяется только в отношении жилых и садовых домов, возведенных на садовых и дачных земельных участках, жилые дома, возведенные на участках с иным видом разрешенного использования, на такие земельные участки не будет распространяться дачная амнистия.