Из-за перебоев электроснабжения у жителей Хомутово из строя выходит техника

В Хомутово перебои с электроснабжением уже стали традицией. Там скачки напряжения выводят из строя технику. Измерять напряжение ради безопасности у многих вошло в привычку.

Как говорят жители поселка, замерзать одно, но дома горят, это уже ни в какие рамки. Сейчас владельцы домов в Хомутово вынуждены, выходя из дома, выключать не только свет и закрывать дверь, но и отключать от питания весь дом. Ведь любой скачок напряжения может стать угрозой жизни.

Алена, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:

Отопление чуть теплое у нас. Батареи еле греют. Обогревателями греемся, но это крайне редко. Возгорания часто происходят, и мы боимся. И детей боимся оставлять, чтобы не загорелось ничего.

Детей боится оставить не только Алена. Здесь о правилах безопасности знает каждый. Измерять напряжение для Сергея стало уже хорошей привычкой после того, как у него сгорел дом. Теперь он всегда в кармане носит аппарат, который показывает, можно ли включить чайник или плитку, не опасаясь того, что дом может снова загореться. Кто может, покупают стабилизаторы. Стоимость одного 50 тысяч рублей. Не каждый здесь может себе это позволить. Но и он не всегда помогает.

Вот этот дом горел неделю назад. Всему виной снова проводка. Ситуация на этой улице такова. Центральная ЛЭП, это ответственность ,,,,,,,,,, а вот провод проходящий к дому и его исправность, вопрос к хозяевам. Как говорят владельцы этих домов, скачки напряжения происходят на центральной линии электропередач.

Владимир ВИНОХОДОВ, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:

Вышел посмотреть, как глянул, а там уже весь дом дымит. Свет дали около пяти часов вечера, буквально минут за 20, как я увидел. Ну, приехали, а из дома-то ловить нечего, все выгорело. Ну, хоть потушить успели. Это все из-за электричества. Скачки напряжения постоянно. Микроволновкой мы уже практически не пользуемся. Потому что включишь микроволновку, она не работает. Сначала думал, что проблемы с микроволновкой, потом выяснил у соседей, что напряжение идет 140-160, поэтому микроволновка не работает. И каждый год так, и каждый год. Как бы получается, что зима приходит неожиданно.

Проблема вовсе не в зиме, уверены жители. А в том, что новые дома в поселке строят очень быстро, и все подключают к одной старой трансформаторной подстанции. Решение проблемы пришло не от поставщика энергии, а от самих жителей. Сейчас на этой улице собирают деньги на покупку нового трансформатора. Сидеть и думать, как они говорят, чей дом будет следующий в числе сгоревших, люди больше не могут.