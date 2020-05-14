Из облбюджета выделено 50 миллионов рублей на закупку многоразовых масок

Полная готовность к масочному режиму. По инициативе исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей на закупку многоразовых масок. Сегодня разработают документ, который определит тех, кому защитные маски раздадут бесплатно. Это пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные, инвалиды.

Константин ЗАЙЦЕВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы сегодня уже приобретем 500 тысяч масок, которые отправим по муниципальным образованиям по тем категориям, которые мы определим. Тем социальным слоям населения, которые в них нуждаются. Ну и, соответственно, остальные маски мы будем до 20 числа. По крайней мере, у нас будет запас масок для этих слоев населения.