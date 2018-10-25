Из Иркутска в Читу доставлен депутат Думы Иркутска

Из Иркутска в Читу доставлен депутат Думы Иркутска25.10.18
Вот кадры его задержания. Их сегодня опубликовало Управление МВД по Забайкальскому краю.
В столице Приангарья сотрудниками по борьбе с организованной преступностью был задержан Александр Панько. По версии оперативников, подозреваемый причастен к исчезновению двух мужчин в 1997 году на территории Забайкалья. Также не исключается его причастность к одной из организованных группировок «Ключевские». Задержанный находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.
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