Из Иркутска в Читу доставлен депутат Думы Иркутска

Вот кадры его задержания. Их сегодня опубликовало Управление МВД по Забайкальскому краю.

В столице Приангарья сотрудниками по борьбе с организованной преступностью был задержан Александр Панько. По версии оперативников, подозреваемый причастен к исчезновению двух мужчин в 1997 году на территории Забайкалья. Также не исключается его причастность к одной из организованных группировок «Ключевские». Задержанный находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.