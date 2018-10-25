Главная новость Новости

Из Иркутска в Читу доставлен депутат Думы Иркутска

25.10.18

Вот кадры его задержания. Их сегодня опубликовало Управление МВД по Забайкальскому краю.

 

 

 

 

 

 

 

 

В столице Приангарья сотрудниками по борьбе с организованной преступностью был задержан Александр Панько. По версии оперативников, подозреваемый причастен к исчезновению двух мужчин в 1997 году на территории Забайкалья. Также не исключается его причастность к одной из организованных группировок «Ключевские». Задержанный находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.

 

 

 

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.