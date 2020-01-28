Испанский велосипедист пересел в автомобиль и продолжает путь

Хосе Андрес Абьян Пахарес, который во второй раз решился на отважное велопутешествие от Магадана до Байкала, уехал из села Томпонского района Якутии в соседний район на машине местной администрации. Об этом сообщает ТАСС. Температура воздуха в регионе сейчас -52 градуса. Вчера испанец опубликовал видео на своем youtube-канале, где показал, что у его велосипеда лопнула шина. Добраться до Иркутска Хосе намерен к 20 марта, преодолев расстояние 5 тысяч километров.