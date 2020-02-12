Испанский велосипедист часть пути проедет в поезде

Испанский велосипедист часть пути проедет в поезде

12.02.20

С велосипеда на машину, с машины на поезд. Испанский велосипедист, который добирается из Магадана до Байкала, часть своего пути решил преодолеть по железной дороге. 700 километров Хосе Андрес Абьян Пахарес проедет в поезде, потому что 18 марта закончится его российская виза. По словам путешественника, его северное приключение затянулось из-за сильных морозов. В поезд он сядет в 120 километрах от Якутска и доедет до села Невер Амурской области. А оттуда продолжит путь до Иркутска снова на велосипеде. До своей мечты — озера Байкал — ему останется преодолеть еще две тысячи километров.

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