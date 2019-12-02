Испанский путешественник вновь отправится на велосипеде из Магадана до Байкала

Его мороз не пугает! Едва не замерзший под Магаданом испанец снова поедет на велосипеде на Байкал. Путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес повторит попытку добраться на велосипеде из Магадана до Байкала. Год назад мужчина в 50-градусный мороз остановился на ночлег в палатке и чуть не замерз насмерть. Тогда его спасли местные жители, они доставили обессилевшего мужчину в ближайший населенный пункт. Путешественник полностью восстановился и в конце декабря хочет вновь вернуться в Россию, сообщает «Российская Газета». Теперь он знает, что его ждет, и хорошо подготовился к поездке. Добраться до Байкала иностранец планирует в начале марта 2020 года.