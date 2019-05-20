Иркутское областное отделение «Российского детского фонда» отмечает юбилей

30 лет добра и милосердия. Иркутское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» отмечает юбилей. За все эти годы организация помогла тысячам детей и семей не потерять надежду.

У всех детей независимо от обстоятельств должно быть счастливое детство. Это главная задача уже в течение 30 лет регионального отделения «Российского детского фонда». Долгие годы его возглавляет человек с большим сердцем Светлана Кулинич, награждена Орденом дружбы. Именно благодаря ей фонд — одно из ведущих региональных отделений, лидер от Урала до Дальнего Востока среди благотворительных организаций, которые помогают детям. На юбилее добра и милосердия Светлана Кулинич объявляет об уходе на пенсию.

Светлана КУЛИНИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА: Приемники будут достойными людьми, уверена в этом. Руководителя фонда определим в ближайшее время на собрании. И я все равно готова помогать фонду советом, делом и всем, чем будет нужно.

В день 30-летия говорят «спасибо» тем, кто все эти годы помогал, был неравнодушен к чужому горю и чувствовал, что именно его поддержка сейчас так важна. Меценаты получают благодарности губернатора Иркутской области. В Приангарье действует соглашение о сотрудничестве отделения с региональным правительством. На средства субсидий из областного бюджета успешно реализуют совместные проекты.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 30 лет — большой срок, не одно поколение ребятишек выросло благодаря вам, благодаря помощи и поддержке.

Фонд был создан на добрые дела и продолжает вести социально значимые программы помощи детям. Благодаря им своевременную помощь получают дети из сиротских учреждений, малообеспеченных семей, тяжелобольные дети.