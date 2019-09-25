Иркутский фотограф и режиссер путешествует по миру и снимает документальное кино

Он привез в Иркутск сначала Кубу, а теперь Индию. Снимает документальное кино, живет в США и путешествует по миру. Но всегда возвращается на родину, чтобы поделиться впечатлениями и создать новый фильм. С режиссером, фотографом, сценаристом Дмитрием Житовым встретилась съемочная группа.

Для путешествий Дмитрий всегда выбирает яркие и духовные страны. Поэтому не поехать в Индию фотограф не мог. Агра, Дели, Джайпур. И маленькие деревни, куда манили индийские фильмы, на которых в Советском Союзе выросло целое поколение.

Дмитрий ЖИТОВ, ФОТОГРАФ, РЕЖИССЕР: Ярко-красные сари, женщины, подметающие парки, маленькие городки, коровы, гуляющие по улицам, рикши, цветы, специи и то счастье, которое есть в индийских людях. Мне одна хорошая знакомая сказала: в Индии люди не любят фотографироваться. Есть такое поверье, что когда ты фотографируешь, ты забираешь их душу. Я думал об этом: как так? Я еду за портретами, а мне люди не откроются. Но я столкнулся совершенно с другой ситуацией.

Люди не просто позволяли фотографировать их, подходить близко, смотреть в глаза, они рассказывали о своей жизни. А однажды фотографа пригласили на настоящую индийскую свадьбу, традиционно пышную, длившуюся не один день. Получились кадры, на которых можно не только рассмотреть людей, но даже почувствовать их энергию и настроение. Но из путешествий фотограф привозит еще и ароматы и даже звуки, чтобы потом на выставке в родном Иркутске погрузить зрителей в атмосферу страны.

Анна ЧАИНДАЙ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: Я вообще всегда говорю Диме спасибо за то, что он не забывает родной город, за то, что он приезжает сюда и привозит выставки такого необычного формата. В Иркутске такого никто не делает. То есть это выставки, где ты можешь не только посмотреть, насладиться, ты можешь почувствовать, ощутить вкус, цвет, аромат, музыку.

А здесь уроженец поселка Кутулик снимает документальные фильмы, а потом показывает их в Майами, где живет уже 17 лет. В этот раз в объектив режиссера попали иркутские художники, которые занимаются стрит-артом.

Дмитрий ЖИТОВ, ФОТОГРАФ, РЕЖИССЕР: Ведь это замечательно: идти по улице, по серенькой улице, подняв свою голову, увидеть замечательный портрет Ангары, либо керамическую, из глины сделанную инсталляцию. Это поднимает настроение, вы чему-то учитесь. Одна из героинь моего фильма сказала, что стрит-арт может научить вас любить красоту.

В прошлом году Дмитрий показал иркутянам остров свободы Кубу. В этом Индию. А в следующем обещает привезти на родину романтичную черно-белую Францию.