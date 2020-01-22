Иркутские путешественники совершили восхождение на Килиманджаро

От тропиков и +30 до заснеженной вершины. Таков долгий путь на самую высокую гору Африки — Килиманджаро. Иркутские путешественники вернулись из удивительного приключения. Об экзотическом восхождении, проверке на прочность и любви к горам они рассказали нашей программе.

Манящая, таинственная и самая высокая гора Африки — Килиманджаро. Путь на эту вершину у иркутян занял 6 дней. 12 путешественников, африканские гиды и желание добраться до цели. Финальное восхождение на Килиманджаро совершают только ночью. По пути на вершину в кромешной темноте африканские гиды начинают петь, русские путешественники не теряются и подпевают. Впереди нелегкий путь к снежному пику и до самого рассвета борьба с недостатком кислорода.

Антон ИВАНОВСКИЙ, ПУТЕШЕСТВЕННИК: Во-первых, ночью считается самая стабильная погода. Меньше ветра, меньше осадков. И второе, если ты восходишь ночью, у тебя остается много светового времени на спуск. То есть если случится нештатная ситуация, то ты будешь спускаться с горы в светлое время суток. Потому что 80% несчастных случаев в горах происходят именно на спуске. Килиманджаро любопытна тем, что это практически единственное место на планете, где ты, восходя от предгорья до вершин, встречаешь практически все климатические зоны мира: от тропиков до ледника Антарктиды.

И вот она, вершина. 5895 метров над уровнем моря.

Михаил ПЕТРОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК: Вершина состоит из плато и кратера вулкана, и там уже начинается снег. Наверное, основная сложность лично для меня по сравнению с Эльбрусом — пройти два километра по кратеру вулкана до самой вершины. Два километра в одну сторону, два километра в другую на высоте почти 6 тысяч метров. Конечно же, горная болезнь действует на этой высоте достаточно хорошо: болит голова, тикает в висках, кружится голова.

Двое иркутян начали свои горные приключения с Восточных Саян. Тогда влюбились в горы и узнали о программе «7 вершин» — семи высочайших точках всех частей света. Совершили восхождения на Эльбрус и Кала-Патхар — пик в Гималаях высотой 5600 метров.

Михаил ПЕТРОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК: В горах я не встречал плохих людей. И это всё затягивает: компания, люди, горы, приключения. Без этого не можешь жить больше. Это ещё и хорошая возможность познать себя. Потому что горы испытывают человека, испытывают на прочность, ты постоянно во время восхождения разговариваешь с самим собой и узнаешь о себе много нового и находишь, отвечаешь на многие вопросы.

Следующее восхождение друзья планируют совершить через год. Они мечтают увидеть вершину высочайшей горы Анд — Аконкагуа. А это 6960 метров над уровнем моря.