Игорь Кобзев поздравил семью Иванишиных с Днем космонавтики

День космонавтики накануне отмечали в России и странах бывшего СССР. Ровно 59 лет назад с космодрома «Байконур» состоялся первый в истории полет человека в космос. Своими героями может похвастаться и Иркутская область. Среди них уроженец областного центра, герой России Анатолий Иванишин. Сейчас он находится в космической экспедиции в третий раз. Иванишин — капитан пилотируемого корабля «Союз МС-16» и бортинженер МКС-63. Вместе с иркутянином в космос полетели Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди. С профессиональным праздником семью Иванишиных поздравил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Добрый день, сегодня у нас национальный праздник, а ваша семья, я ее назову космической. От всех жителей Иркутской области хочу поздравить вас и мужа Анатолия Алексеевича с этим праздником. Знаю, что сейчас он находится далеко от нас, хочу передать, если будет какой-либо контакт с ним, что наш регион всегда вместе с ним. Знаю, что он почетный житель Иркутска, для нас он легенда.

Напомним, впервые запуск корабля прошел при закрытых границах между государствами. В последние месяцы космонавты жили в условиях жесткой изоляции и карантина, чтобы не допустить попадания коронавируса на МКС. За запуском ракеты-носителя с космодрома «Байконур» на сайте Роскосмоса наблюдали тысячи интернет-пользователей. Космонавтам предстоит провести на орбите около 200 суток.