Игорь Кобзев поручил принять жесткие меры в отношении «черных» лесорубов

Недопустимо прикрывать незаконные рубки лесными пожарами — такую позицию выразил глава региона Игорь Кобзев. Все подобные случаи сокрытия несанкционированной рубки древесины и так называемых «черных» лесорубов будут преследовать по закону. Борьба с возгораниями начата уже сейчас, и важная задача — не допустить массовых и обширных очагов пожаров, вовремя предупреждать и тушить огонь, пока он не охватил большие площади.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вчера вы видели совещание под руководством Владимира Владимировича Путина, где он высказал принципиальную позицию по так называемым «черным» лесорубам. Я попрошу все надзорные органы внимательно изучить и принять жесткие меры в отношении этих людей, которые скрывают свои случаи и прикрываются потом лесными пожарами.