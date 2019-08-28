«Халхин-Гол. 80 лет победы»: работа военных врачей в Монголии

Время нашей рубрики «Халхин-Гол. 80 лет победы». Сегодня мы вспомним работу военных врачей в Монголии. С какими трудностями сталкивались, сколько было раненых и больных и причем здесь мазь Вишневского? Расскажем далее.

Почти 16 тысяч человек — это примерное число больных и раненых во время советско-монгольской войны с японцами. Изначально на территории Монголии было два госпиталя. Но оба слишком далеко от места боев. До одного 1000 километров, до второго 500. Везти раненых по жаре и пыли на такие расстояния означало смерть. Поэтому в срочном порядке начали создавать медсанбаты.

Владимир ШАЛАМОВ, ИСТОРИК, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: В июне, в июле, то есть в разгар военного конфликта, создавались медсанбаты. Это уже острая необходимость, которую решать нужно было еще вчера, а решают сегодня. Причем на скорую руку и в спешке. И даже для этого потребовалось вмешательство наркомздрава СССР.

Постепенно стали появляться дополнительные медучреждения. Работал военный госпиталь и в Иркутске. К нам привозили солдат со сложными ранениями. Всего через руки иркутских врачей прошли около 3000 раненых.

Линимент бальзамический. Больше известный в народе как мазь Вишневского. Ее изобрели в 1927 году. А вот широко использовать начали как раз в военных госпиталях во время боев на Халхин-Голе. Простой состав: березовый деготь, антисептик ксероформ и касторовое масло. С ее помощью спасли тысячи жизней. Ожоги, раны, гнойные процессы. После Монголии без мази Вишневского не обходилась ни одна операция во время Великой Отечественной.

Владимир ШАЛАМОВ, ИСТОРИК, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: Это старые методы, разработанные еще в XIX веке Пироговым. Это необходимость отсортировать раненых. Определить, кому нужна сейчас помощь, а кто может немного подождать, и ты спасешь две жизни. Не будешь кидаться на всех подряд. И этот метод сортировки хорошо себя показал.

Навыки маскировки госпиталей, умение работать при бомбовом ударе и многое другое. Тот опыт врачей закалил и помог спасти потом миллионы жизней.