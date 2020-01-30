Границу с Китаем закроют

Сегодня ночью в пяти дальневосточных регионах страны закроют пешеходную и автомобильную границу с Китаем — таковы итоги заседания оперативного штаба по коронавирусу. Об этих мерах сообщили накануне вице-премьер страны Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ограничение будет действовать до 2 февраля в Амурской и Еврейской автономной областях, в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. Железнодорожное сообщение с Китаем ограничат маршрутом «Москва — Пекин – Москва». А каникулы для китайских студентов, которые уехали на родину, планируют продлить до 1 марта.