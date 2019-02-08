Готовность к паводкам и лесным пожарам обсудили на заседании КЧС области
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Готовность к паводкам и лесным пожарам обсудили на заседании КЧС области

08.02.19

Готова ли область к паводкам и лесным пожарам? Эти вопросы обсудили сегодня на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Угроза высокого весеннего половодья существует на реках Бирюса, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска, Ия. В зоне затопления 214 населенных пунктов. Что касается пожарной безопасности, проверки выявили нарушения в 770 населенных пунктах. Они повторяются из года в год: отсутствие противопожарных расстояний и подъездов или проездов к источникам воды.

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