Готовность к паводкам и лесным пожарам обсудили на заседании КЧС области

Готова ли область к паводкам и лесным пожарам? Эти вопросы обсудили сегодня на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Угроза высокого весеннего половодья существует на реках Бирюса, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска, Ия. В зоне затопления 214 населенных пунктов. Что касается пожарной безопасности, проверки выявили нарушения в 770 населенных пунктах. Они повторяются из года в год: отсутствие противопожарных расстояний и подъездов или проездов к источникам воды.