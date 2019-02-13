Готовим борщ. Во сколько обойдется полезный суп иркутянам?

Калейдоскоп витаминов и полезных веществ в одной тарелке. Борщ — не только самый популярный суп на столе россиян, но и один из самых полезных. Конечно, благодаря обилию овощей. Картофель, свекла, морковь, капуста, помидоры, лук и чеснок. Сколько стоят ингредиенты любимого супа? Узнаем в рубрике «Продобзор».

Чтобы приготовить борщ, придется отправиться на рынок или в магазин за «великолепной семеркой» овощей. Картофель, свекла, капуста, морковь, томаты, лук и чеснок — настоящая гремучая смесь витаминов, минералов и клетчатки. Свеклу на прилавке рынка «Новый» можно взять по цене 45 рублей за килограмм. Картофель и местный, и азербайджанский стоят одинаково — 30 рублей. За кило морковки отдадим 38 рублей. А вот два одинаковых, на первый взгляд, вилка капусты в цене заметно отличаются: прошлогодний урожай продают за 28 рублей, а свежую белокочанную из Казахстана — за 55.

Так как же все-таки выбрать качественную и полезную капусту? В первую очередь, нужно обратить внимание на сам кочан, он должен быть упругим и ни в коем случае не треснувшим. А листья капусты должны быть нежные, тонкие, однородного нежно-зеленого цвета.

Помидоры тоже разнятся в цене: за ароматные плоды из Ташкента просят 250 рублей, яркие томаты из Казахстана обойдутся в 170 за килограмм. Почти все овощи для борща в сборе. Но как сделать суп идеальным? В знакомом рецепте у каждого хозяина и хозяйки есть свои нюансы.

Борис, ПОКУПАТЕЛЬ: Могу посоветовать сначала довести до кипения картошку, потом только запускать капусту. Под конец лук, сало и свеклу обжарить и в самом-самом конце, минут за пять до готовности, добавить. Вот таким образом. Больше такого ничего нет… Ну а дальше перец и какие-то специи уже по желанию. Тамара, ПОКУПАТЕЛЬ: Отдельно все пассируем, потом складываем в кастрюлю с мясом, с картофелем. И все, больше никаких у меня секретов нет. Ну, чесночок можно растолочь, в готовый положить. Овощи важно кушать все время, как нам врачи теперь советуют кило двести в день овощей и фруктов съедать. Но столько, конечно, невозможно, но стараемся.

И не стоит бояться, что полезные свойства овощей исчезнут при варке. Именно после термической обработки клетчатка становится мягким сорбентом, который выводит из организма токсины.