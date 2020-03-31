Госдума приняла два законопроекта, направленных на помощь гражданам и предприятиям в условиях борьбы с коронавирусом

С 1 апреля по 31 декабря этого года пособия по временной нетрудоспособности должны быть не ниже МРОТ. Для нашего региона его размер без учета районных коэффициентов составляет 12130 рублей. Также в документе прописали приостановку до 1 октября требования ежемесячно подавать заявление для получения регулярных выплат в связи с рождением детей. Депутаты проголосовали и за целый ряд поправок в различные законодательные акты. Например, за внесение эпидемий в перечень причин возникновения ЧС.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ (ОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ): Важно, что этими поправками создаются правовые основания для введения режима ЧС в связи с эпидемией. До этого таких оснований не было. Чтобы ускорить процесс, мы приняли эти законопроекты сразу в трех чтениях. И теперь для меня как для депутата крайне важно, чтобы эта поддержка дошла до граждан, до предпринимателей. И в рамках своих депутатских полномочий я намерен взять эту ситуацию на максимальный контроль.

С 1 апреля по 31 декабря этого года приостанавливают все проверки малого и среднего бизнеса. Такую поправку утвердили сегодня депутаты. Также они проголосовали за то, чтобы в случае закрытия границ из-за эпидемии правительство получило право вернуть туристам деньги за путевки. Выплаты будут производить из фонда персональной ответственности туроператора. Наделили правительство и правом ввести мораторий на банкротства, инициируемые кредиторами.