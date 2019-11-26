Госдума одобрила идею сделать 31 декабря выходным днем

Выходным днем сделать 31 декабря. В Госдуме одобрили такую идею. Но при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Государственной Думы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Депутат отметил, что у регионов есть полномочия принимать подобные решения в своих субъектах. Ранее губернатор Томской области по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 на 28 декабря. Такое решение глава региона объяснил тем, что на женщинах лежит основная часть подготовки к новогоднему празднику. Его поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.