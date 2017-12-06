Годовщина падения «Руслана»

Ровно 20 лет назад, 6 декабря 1997 года, в Иркутске произошла одна из самых страшных авиакатастроф в истории России.

Ан-124 «Руслан», взлетев с аэродрома авиационного завода, упал на жилые дома и детский дом. Сегодня вспоминали жертв этой трагедии.

За упокой безвременно ушедших и во имя их памяти. Траурная церемония у храма Рождества Христова начинается в 14:45. Именно в это роковое время 20 лет назад произошла страшная авиакатастрофа, которая унесла жизни 72 иркутян. На мемориальной плите имена родственников собравшихся, которые потеряли в огне мам, отцов, сестер, братьев и детей.

Вера Денисова, жительница г. Иркутска: Нам очень тяжело было, плакали. Стояли возле дома, а наш дом горел, все горело. Потом, когда начали искать ее, неизвестно, что хоронили. Одни кости были. Ходили плакали, искали столько дней. С нами психологи работали, врачи были, очень тяжело. 20 лет прошло, а как вспомнишь, так начинаешь плакать и болеть. Каждый год сюда ходим, пока живы будем.

Как будто рухнуло небо, и настал конец света, вспоминают свидетели той трагедии. 6 декабря 1997 года военно-транспортный самолет АН-124 во время взлета начал терять высоту и рухнул на жилой дом по улице Гражданской во Втором Иркутске. Хвост задел дом на улице Мира, остальные обломки упали на здание детского дома. Вылилось и вспыхнуло 140 тонн горючего. Огонь охватил огромную территорию. Погибли 23 пассажира «Руслана» и 49 горожан, которых беда настигла на земле. Среди них были и воспитанники детского дома.

Галина Крюкова, директор детского дома №1 в 1997 г.: Самое страшное — опознание трупов. Трупы были, выносили из дома, два трупа вынесли сюда, в сад. Опознать практически невозможно. Я говорила, что, думаю, это Яна, так как она меньше, точно также в морге нужно было среди 70 трупов опознать детей моих. Конечно, это нелегко.

Больше всего погибших оказались внутри дома по улице Гражданской, который и принял на себя весь удар. Там заживо был погребен 18-летний сын Лидии Старовойтовой — Петр. Сегодня она пришла со своей дочерью и старшим сыном, который боролся с огненным смерчем.

Лидия Старовойтова, жительница г. Иркутска: Сын на работе был. Сын у меня пожарный, дежурил как раз. Потом его и нашел в развалинах. Я узнала, что у меня сын погиб, когда вывозили уже с территории. Я его искала везде по друзьям, никто ничего не говорил. Я на работе была, не знала, когда произошло.

Падающая громадина могла уничтожить целый микрорайон, забрать еще сотни жизней. В самый последний момент невероятными усилиями пилотам удалось задрать нос самолета, чтобы снизить горизонтальную скорость. Сейчас дома по улице Гражданской, 45 нет, на его месте возвышается храм Рождества Христова — как символ скорби и вечной памяти.