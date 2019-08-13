Гигантский астероид приближается к Земле

Потенциально опасный объект превосходит своими размерами пирамиду Хеопса. Диаметр космического тела составляет 160 метров. 28 августа астероид окажется в 40 раз ближе к третьей планете, чем Венера. Космический объект разойдется с Землей на расстоянии около 1 миллиона километров.

Сергей ЯЗЕВ, ДИРЕКТОР АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ИГУ:

Если говорить о конкретном этом астероиде, он называется 2019ОЮ1. Он пройдет сравнительно вблизи Земли 28 августа на расстоянии больше миллиона километров. Это очень много, это в 2,5 раза дальше, чем Луна. То есть опасности он не представляет вообще никакой.

Понаблюдать за космическим объектом с помощью обычного телескопа будет невозможно. Интерес он представляет только для научного сообщества. Открыт этот астероид был 25 июля и уникальным его не назовешь. По словам специалистов, ученые ежедневно выявляют от пяти до семи новых, ранее неизвестных космических тел, проходящих вблизи Земли, и, как правило, они очень мелкие и также не представляют опасности для планеты.