Елки к Новому году подорожали более чем на 20%

Елки к Новому году подорожали более чем на 20%

16.12.19

Цены выросли и на живые деревья, и на искусственные. Так, лесная ель в среднем стоит около 1300 рублей, а сделанная руками человека в пределах 2 тысяч. Цены, конечно, варьируются в зависимости от роста и пышности зеленой красавицы. Согласно опросу, большинство жителей Иркутска предпочитают украшать свои дома искусственными елками. В прошлом году живые деревья купили только 15% жителей областного центра.

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