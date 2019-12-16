Елки к Новому году подорожали более чем на 20%

Цены выросли и на живые деревья, и на искусственные. Так, лесная ель в среднем стоит около 1300 рублей, а сделанная руками человека в пределах 2 тысяч. Цены, конечно, варьируются в зависимости от роста и пышности зеленой красавицы. Согласно опросу, большинство жителей Иркутска предпочитают украшать свои дома искусственными елками. В прошлом году живые деревья купили только 15% жителей областного центра.