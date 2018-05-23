Дом для работников Боханской Центральной районной больницы будет сдан осенью этого года

В двухэтажном здании появится 24 квартиры.

Как отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время визита на строительную площадку, этого хватит, чтобы полностью закрыть потребность медучреждения в кадрах. В ходе поездки в район глава региона также посетил ряд фермерских хозяйств.

Боханский район. Фермерское хозяйство Вячеслава Лизина. С рабочей поездкой здесь губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Главе региона демонстрируют с технологию способа хранения фуражного зерна в рукавах, она позволяет сохранить качество продукции. В этом году в хозяйстве засеяли твердый сорт пшеницы для производства макаронных изделий. Развитие стало возможным благодаря реализации инвестиционного проекта.

Вячеслав ЛИЗИН, ФЕРМЕР: В рамках этого инвестиционного проекта мы поставили себе задачу по вводу земель в сельскохозяйственный оборот 5 тысяч гектаров в этом муниципальном образовании. Когда мы сюда зашли и начали вот это все делать, здесь ни одного гектара не обрабатывалось.

А это производственная база по направлению молочно-мясного скотоводства. Она тоже модернизирована. Такую же работу нужно провести и в других хозяйствах: сейчас у 70% ферм с поголовьем 100 и более голов срок эксплуатации превышает 25 лет. Как отметил глава региона, решить эту проблему возможно с помощью выделения целевых грантов на создание и модернизацию молочно-товарных ферм на 200 голов коров.

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сегодня мы проехали посмотрели — действительно, ферм построено. У каждого своя специфика, свой уровень. Но тем не менее эти фермы сегодня работают, приносят результат. Поэтому учитывая что у нас как и в целом по стране недостаток производства молока, мы конечно должны этому направлению уделять большее внимание.

Внимание будет уделено и насущным проблемам сельхозтоваропроизводителей. Одна из главных — постоянно растущая стоимость топлива. Так, цена дизельного топлива только за последний год выросла на 128%. С этим вопросом глава региона уже обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Между тем на областном уровне рассматривается возможность перевода техники на газ.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это речь идет и о пассажирском транспорте, и о грузовом транспорте, и о сельхозтехнике. Тут правда есть свои особенности — солярка, это не просто обычное спг, это метанол, метан. Здесь есть свои особенности. Но мы с вами богаты газом как никто.

Сокращение расходов на топливо позволит вложиться в технологии, которые, как известно, залог хорошего урожая. В планах региона на этот год — произвести 880 тысяч тонн зерна, 599 тысяч тонн картофеля, 158 тысяч тонн овощей.