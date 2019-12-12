Директор ангарской компании «Звезда» Олег Хамуляк отправлен под домашний арест

Директор ангарской компании «Звезда» Олег Хамуляк отправлен под домашний арест

12.12.19

Дом вместо СИЗО. Директору ангарской компании «Звезда» Олегу Хамуляку изменена мера пресечения на домашний арест. Такое решение, как сообщает «Байкал-Инфо», принял Московский городской суд. Напомним, Хамуляк обвиняется в мошенничестве и хищении 185 миллионов рублей у фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Он был задержан в Иркутске, но этапирован в столицу. После Басманный суд заключил его под стражу сроком на два месяца. Олег Хамуляк и его адвокат подали апелляцию, и она была удовлетворена. Подозреваемого освободили прямо в зале суда.

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