Директор ангарской компании «Звезда» Олег Хамуляк отправлен под домашний арест

Дом вместо СИЗО. Директору ангарской компании «Звезда» Олегу Хамуляку изменена мера пресечения на домашний арест. Такое решение, как сообщает «Байкал-Инфо», принял Московский городской суд. Напомним, Хамуляк обвиняется в мошенничестве и хищении 185 миллионов рублей у фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Он был задержан в Иркутске, но этапирован в столицу. После Басманный суд заключил его под стражу сроком на два месяца. Олег Хамуляк и его адвокат подали апелляцию, и она была удовлетворена. Подозреваемого освободили прямо в зале суда.