Депутат Госдумы Михаил Щапов обратился к председателю правительства России

Компенсировать каждому родителю в многодетной, малообеспеченной и семье с детьми-инвалидами, а также каждому лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином потерянный в результате эпидемии доход в размере 100%. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов. С ним он обратился к председателю правительства России. Кроме того, Щапов предлагает обеспечить такие семьи электронными устройствами, которые необходимы для дистанционного обучения и средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

Сейчас в ситуации кризиса и эпидемии есть те, кому приходится хуже остальных. Так, например, это многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и неполные семьи с одним родителем. У них меньше ресурсов, больше нагрузка, у многих уже катастрофическая ситуация. У кого-то нет средств на маски и лекарства. В многодетных семьях часто всего один гаджет для дистанционных занятий в школе, а детей трое и более, они просто не успевают заниматься. Есть семьи, кому не хватает денег даже на еду. Им всем нужна помощь государства. Поэтому я обратился к председателю правительства Мишустину с просьбой разработать дополнительные меры поддержки таких семей.