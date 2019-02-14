День всех влюбленных отмечают сегодня по всему миру
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День всех влюбленных отмечают сегодня по всему миру

14.02.19

В Китае пользователей социальных сетей потрясла история воссоединения двух сердец. В провинции Шэньси сотрудники железнодорожной станции помогли машинисту грузового поезда сделать предложение проводнице пассажирского состава. Молодые люди познакомились четыре года назад и сразу полюбили друг друга. Но из-за работы пара очень редко видится.

 

Лэй ЦЗЕ, ПРОВОДНИЦА ПОЕЗДА ПРОВИНЦИИ ШЭНЬСИ:

Я иногда спрашиваю себя: если бы я сменила работу, может быть, мы бы чаще виделись? Я знаю, что он любит свою работу. Он считает, что водить огромный грузовой поезд и перевозить тонны угля — это почетный труд. Говорит, что чувствует себя начальником угольной шахты.

 

Хао КАН, МАШИНИСТ ПОЕЗДА ПРОВИНЦИИ ЩЭНЬСИ:

Я думаю, она любит свою работу. И я тоже люблю свою. И она знает, как мне нравится моя работа.

Влюбленный Хао Кан решил сделать предложение своей девушке, однако ее поезд задержался из-за снегопада. Удалось ли машинисту осуществить задуманное, узнаете в выпуске международной программы «Середина земли» сразу после новостей «СЕЙ ЧАС». Не пропустите завершение удивительной истории любви!

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