Центр клинических исследований «Старшее поколение» открылся в Иркутске

Иркутские ученые старшего поколения обрели новое профессиональное пристанище. Как и полагается светилам науки, пенсию они проведут не дома на диване, а в центре клинических исследований, который открылся сегодня в Иркутске.

Лежал ночами на огороде и считал звезды. Так Александр Боровик и досчитался до ученого-астронома. Он теперь эксперт в жизни звезд, а вернее, одной и самой большой звезды. Без малого 40 лет изучает Солнце. Сейчас ученый заведует Байкальской астрофизической лабораторией в поселке Листвянка, несколько лет назад перебрался сюда на постоянное местожительство. На пенсию Александр Боровик вышел еще пять лет назад, однако это вовсе не повод оставлять свои звезды.

Александр БОРОВИК, ЗАВЕДУЮЩИЙ БАЙКАЛЬСКОЙ АСТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИЕЙ ИСЗФ СО РАН: Так получилось, что всю свою жизнь я посвятил работе. Это основное мое занятие, и никогда не возникало вопросов что-нибудь изменить. Если всю жизнь посвятил науке, изучению Солнца, то есть еще очень много планов, очень много идей, которые хотелось бы решить.

Стать ученым и не посвятить себя работе просто невозможно, и часто выход на пенсию и прекращение активной деятельности как будто останавливают жизнь человека. Сегодня действующие научные работники решили изменить эту ситуацию в корне и провести научно-исследовательский эксперимент, который не имеет аналогов в России. На базе Иркутского научного центра открылся центр клинических исследований «Старшее поколение». Здесь светила науки смогут следить за своим здоровьем, их будет обслуживать врач-гериатр, занимающийся болезнями старости. И плюс к этому им предложат все варианты, как не потерять себя, когда активно заниматься профессией уже трудно.

Константин АПАРЦИН, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН: «Я пришла, мне 85 лет, я биолог». Давайте подумаем: могли бы вы написать мемуары? Могли бы вы систематизировать те данные, которые накопились за годы научной деятельности? Хотели бы вы и готовы ли вы заниматься и делиться своим опытом со школьниками, со студентами, с тем поколением, для которого вы наставник и ваши знания неоценимы. Если да, у нас есть социальные программы.

Кроме всего прочего, на базе центра ученые планируют, как и полагается, проводить исследования. На основе данных, полученных от подопечных, планируют выработать так называемый стандарт качества жизни. К слову, качество жизни нашего героя Александра Боровика сложно не оценить. Он занимается любимым делом на берегу священного озера и планирует еще долго изучать звезду по имени Солнце.