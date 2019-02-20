Бродячие собаки держат в страхе жителей Приангарья

Кусают тех, кто поменьше, но проблемы у тех, кто «повыше». В Иркутск бортом санавиации из Ангарска перевезли ребенка, на которого напала домашняя собака породы хаски. Новорожденного уже прооперировали, сейчас он в тяжелом состоянии находится в Ивано-Матренинской больнице. В это же медучреждение на уколы от бешенства ходят и иркутские дети, которые пострадали от уличных животных. Стая беспризорных четвероногих уже месяц держит в страхе жителей предместья Рабочее.

Специальное средство для самообороны пятикласснице Алене Мининой приходится теперь носить с собой постоянно. Ребенок вынужден отбиваться от стаи бродячих собак. Пару дней назад девочку уже покусали. Алена делится: она всегда проходила с опаской по этому мосту мимо беспризорных животных. Тревоги оправдались.

Алена МИНИНА, ПОСТРАДАВШАЯ ОТ УКУСА СОБАК: Старалась сделать так, чтобы они на меня не напали, но они напали, и получился укус. Алексей МИНИН, ОТЕЦ АЛЕНЫ: Теперь ездим на прививки, чтобы исключить все болезни. Так уже полтора месяца у нас. Все жители жалуются на это дело.

Теперь девочку провожает на учебу отец. Алена не единственная, кто вынужден тщательно планировать свой маршрут в школу и вносить корректировки в зависимости от того, где на этот раз собаки решили погреться на солнышке. Даже дорогу не так страшно переходить в неположенном месте, лишь бы не встречать на пути когтистых с клыкастыми.

Практически весь район усыпан уликами от действий бродячих собак. Рвут они не только одежду на школьниках, но и тех, кто меньше их размером. Достается соседским кошкам.

Отбиваться от нападения собак вынуждены не только дети, но и взрослые. Пенсионерка Любовь Швакина рассказала: спаслась тем, что под руку попалось.

Любовь ШВАКИНА, ПОСТРАДАВШАЯ ОТ УКУСА СОБАК: Кучу гравия сбросили, вот этими камнями я отбивалась. Пришла домой растрепанная, грязная, напуганная.

Жители этого района утверждают, что стаю развели их соседи. Некоторые выбрасывают отходы прямо во двор, а некоторые и специально подкармливают. В результате собаки уже пересекли границы частных владений, бродят ночами по дворам.

Любовь ШВАКИНА, ПОСТРАДАВШАЯ ОТ УКУСА СОБАК: Во дворе не держат, а так прикармливают их, собака потом чувствует это своей территорией. И охраняет эту территорию. Тут ровно год назад люди вообще не могли ходить. Дети в школу. Сколько раз мы детей провожали, камни брали, палки и лопаты.

Вот эта самая собака. Спасается бегством. Специально для отлова приехали специалисты питомника «К-9». После недолгой операции по поимке и задержанию нарушителей порядка жители смогут вздохнуть свободнее. Теперь они проводят опознание тех, кто кусал, через надежные прутья стальной клетки. На очную ставку с теми, кто больше месяца вселял страх в целый район, вышли почти все жители округи.

Татьяна ГАЛИНА, ПОСТРАДАВШАЯ ОТ УКУСА СОБАК: Это мамочка, а это ее сыночек. Они прибежали из того дома. Здесь вообще пройти невозможно. Ходим с лопатами или еще с чем, люди с шокерами ходят уже. У меня малолетние дети, на площадку нельзя выйти.

Чтобы решить проблему, необходимы административные ресурсы: перевести животных в цифры, внести в реестр, передать в муниципалитет, потом подрядчику, затем субподрядчику. Но в мире бродячей стаи нет бюрократии. Животные инстинкты против логики «разумного» человека.

Марина ПРОКОПЬЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Приоритетность, естественно, на собак агрессивных. Бывает такое, что у нас сформирован реестр заявок, но вдруг какой-то звонок, что по данному адресу набросилась на ребенка или на женщину, мы сразу выезжаем на отлов. Собаку невозможно поймать с первого раза, очень редко, когда подрядчик выезжает, а собака находится на месте. Она постоянно перемещается из одной точки в другую. Бегают по всему округу.

Пойманных собак отвезут в приют, стерилизуют и тех, кто не опасен, отпустят на свободу с чистой совестью и цветной биркой на ухе. Жители поблагодарили сотрудников службы отлова, но баллончики убирать не спешат. Говорят, щенятся дворняги быстрее, чем их отлавливают.