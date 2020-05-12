Более 6 недель в режиме общероссийской самоизоляции подошли к концу

Об этом в своем обращении накануне сообщил президент Владимир Путин. По его словам, ресурс времени полностью себя оправдал и показал готовность всей системы здравоохранения к борьбе с инфекцией. И теперь важно выйти из кризиса достойно. Основные цитаты в нашем следующем материале.

Социальная поддержка семьям с детьми от 3 до 15 лет. С 1 июня родители получат однократную выплату — 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг, сайт или личный примем в пенсионном фонде.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ:

Для получения такой единовременной помощи не вводить формальных критериев. Условие только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Каждая семья с детьми до 15 лет, включительно, получит помощь.

Также глава государства установил выплаты в 5 тысяч рублей̆ на три месяца всем российским семьям, имеющим детей̆ в возрасте до 3 лет. Путин особо подчеркнул: нуждающиеся родители смогут разово получить около 33 тысяч рублей̆ на одного ребенка уже в июне сразу за полгода. Поддержку получат несколько десятков миллионов детей в стране.

Большую часть обращения президент также посвятил выходу российской экономики из кризиса в связи с пандемией. Необходимо восстановить работу всех базовых отраслей̆. Коронавирус породил почти полтора миллиона безработных. Предприниматели должны иметь возможность достаточно быстро возобновить работу, сохранить и нарастить коллективы.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ:

Для предприятий МСБ и НКО в пострадавших сферах мы предусмотрели госсубсидию на выплату зарплаты сотрудникам за апрель и май. Ключевое условие поддержки — сохранение штатной численности на уровне не менее 90% на 1 апреля.

Для людей̆ старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются, также по-прежнему все массовые мероприятия в России запрещены. Приоритеты государства расставлены: главное — жизнь, здоровье и безопасность людей̆. Главам регионов поручено самостоятельно принимать решения о режиме ограниченных мер и полностью нести за это ответственность.



