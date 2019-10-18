Более 15 тысяч нарушений в сфере рекламного законодательства выявили в прошлом году в России

Более 15 тысяч нарушений в сфере рекламного законодательства выявили в прошлом году в России

18.10.19

Сотрудники ФАС возбудили около 4 тысяч дел, пресекли свыше 5 тысяч нарушений. Львиную долю из них уже по нашему региону занимают звонки и СМС рекламного характера. Согласно статье 18-й рекламного законодательства на такие сообщения абонент должен давать согласия. Но его обычно не спрашивают. На втором месте по нарушениям — наружная реклама, на третьем — печатные СМИ. Нарушения могут касаться не только содержания рекламы, но и ее объема, формы подачи, величины шрифта и даже скорости речи, с которой необходимую информацию произносят в эфире.

 

Александр КУЛИШ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО УФАС:

Есть судебная практика, которая свидетельствует о том, что это и есть нарушения требования закона о рекламе. Не соответствует этот ускоренный способ воспроизведения информации требованиям закона и, значит, может быть признан нарушением законодательства со всеми вытекающими последствиями.

 

Как правило, при первом нарушении представителям СМИ выносят предупреждение, а если ситуация повторилась в течение года, тогда предусмотрен соответствующий штраф.

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