Более 15 тысяч нарушений в сфере рекламного законодательства выявили в прошлом году в России

Сотрудники ФАС возбудили около 4 тысяч дел, пресекли свыше 5 тысяч нарушений. Львиную долю из них уже по нашему региону занимают звонки и СМС рекламного характера. Согласно статье 18-й рекламного законодательства на такие сообщения абонент должен давать согласия. Но его обычно не спрашивают. На втором месте по нарушениям — наружная реклама, на третьем — печатные СМИ. Нарушения могут касаться не только содержания рекламы, но и ее объема, формы подачи, величины шрифта и даже скорости речи, с которой необходимую информацию произносят в эфире.

Александр КУЛИШ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО УФАС: Есть судебная практика, которая свидетельствует о том, что это и есть нарушения требования закона о рекламе. Не соответствует этот ускоренный способ воспроизведения информации требованиям закона и, значит, может быть признан нарушением законодательства со всеми вытекающими последствиями.

Как правило, при первом нарушении представителям СМИ выносят предупреждение, а если ситуация повторилась в течение года, тогда предусмотрен соответствующий штраф.