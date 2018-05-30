Более 11 тысяч деклараций о доходах за 2017 год представили ангарчане в налоговую инспекцию

Жители Ангарска стали лучше жить. В декларациях о годовом доходе сумму более десяти миллионов рублей указали 37 человек.

Это на одного больше, чем в прошлом году. Почти 2 тысячи горожан продекларировали доходы от продажи недвижимости. Сумма налога, указанная по всем представленным декларациям, составила 34,5 млн.рублей. Срок уплаты пошлины на доходы 2017-го года заканчивается 16 июля.

Ольга КАЗАКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИФНС РОССИИ по г.АНГАРСКУ: Кроме того, порядка 9 тысяч жителей АГО заявили своё желание на получение налоговых вычетов. Сумма к возврату из бюджета по данной категории составила 341 миллион рублей.

В налоговой службе отметили, в этом году ангарчане стали активно пользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика». К примеру, за 2017-ый год по интернету было подано порядка тысячи восьмисот деклараций, а за 4 месяца 2018-го уже около двух с половиной тысяч.