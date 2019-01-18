Более 100 иорданий будут работать на территории Иркутской области

Крещение Господне отметят в субботу православные христиане. Это один из самых почитаемых праздников в году.

Толщина льда в этом месте соответствует норме и составляет 69 сантиметров. А это значит, говорят сотрудники МЧС, завтра абсолютно безопасно на лед могут выйти тысячи людей. Этот объект принят. Подписывают акт о соблюдении всех правил эксплуатации прямо на рабочем месте.

Алексей ЗЯБЛИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Всего на учете мы держим порядка 114 иорданий, которые будут работать в 63 местах. На них будут традиционно дежурить и наши сотрудники: спасатели, сотрудники органов внутренних дел, медицинские работники.

Проверяют не только толщину льда, но и саму воду. Пробы взяли из всех иорданей области, строительство которых официально согласовано. Правда, в двух местах вода не соответствует гигиеническим нормам, даже чтобы окунуться в нее.

ДЕНИС ЗОЛОТАЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАДЗОРА РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Пробы воды из водоемов в местах, планируемых к использованию для купания, соответствовали требованию санитарного законодательства, кроме водоемов города Усть-Кут — река Лена по микробиологическим показателям, и в Боханском районе село Олонки — река Ангара по микробиологическим показателям.

Поверяют иордани и сотрудники Росгвардии. Кинологи сегодня и завтра будут обследовать территорию на наличие взрывчатки. Ведь на площади в районе залива Якоби будет очень многолюдно. Жители соберутся, чтобы избавиться от грехов и набрать священной воды. Температура воздуха обещает быть комфортной. По данным метеорологов, днем будет около 8-10 градусов мороза. По завершению священного обряда выпить чая и переодеться можно в специальных пунктах для обогрева. Оптимальная температура здесь поддерживается с помощью специальных печей.

Сейчас остается только украсить территорию ледяного храма и навести порядок. Последние штрихи будут наносить до самого утра.