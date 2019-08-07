Бои на Халхин-Голе: исполняется 80 лет со дня победы советско-монгольских войск над японской армией

В сентябре этого года исполнится 80 лет со дня победы советско-монгольских войск над японской квантунской армией. Кровавые бои на Халхин-Голе многие историки называют прологом ко II Мировой войне. Сегодня мы запускаем новую рубрику. В ней мы расскажем о событиях тех лет, о том, как Иркутск помогал монгольскому фронту и как сейчас берегут память о героях Халхин-Гола.

Настоящий японский портсигар и каска, сигнальная ракетница, патроны и даже мина. Эти находки из монгольской степи поисковики передали шелеховскому музею несколько лет назад. Артефакты стали частью небольшой экспозиции о событиях на Халхин-Голе.

За восемь лет до событий на Халхин-Голе японцы завоевали северо-восточную часть Китая, а затем подобрались и к самому Халхин-Голу. К тому времени перестрелки между квантунской армией и монгольскими военными нарастали. Японцы хотели закрепиться на континенте. По плану их войска должны были через Монголию выйти в сторону Байкала и перерезать Транссиб. Таким образом отделить Сибирь и Дальний Восток от Советского Союза. Именно поэтому СССР и решает помочь соседям и вместе с ними создает 57-й особый корпус. Реальные бои советско-монгольских войск с японцами начались в мае 1939 года. На Халхин-Голе многое было впервые. Например, впервые в истории Красной армии так массово применяли самолеты. Опробовали легкие танки.

Сергей КОРОБОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ИСТОРИК: Любая война для воюющих государств — это проба сил, это проба техники, это сплачивание коллектива, больших войсковых соединений, это учеба. К сожалению, она такая кровавая. Но без нее не будет полноценной армии.

Острая фаза той войны шла четыре месяца. Со стороны Советского Союза погибло около 26 тысяч человек. Монгольская армия потеряла около 150 бойцов. У японцев цифры разнятся. По нашим документам, потери составили около 46 тысяч, по японским — более восьми. Доподлинно неизвестно. До сих пор многие документы тех событий хранятся под грифом «секретно». Сергей Коробов говорит: с точки зрения военного опыта та победа на Халхин-Голе сыграла свою положительную роль. Но с точки зрения людских потерь это большая трагедия. И о ней сегодня не забывают. Рассказывают школьникам, работают с патриотическими отрядами.

Елена БЕЛЫХ, МЕТОДИСТ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА: Мы рады, что молодежи тоже интересны дела давно минувших дней. Интересны эти страницы истории. И они очень трепетно к этим вещам относятся и берегут.

На шелеховском кладбище есть отдельная аллея. Ее называют аллеей победителей. Здесь похоронены ветераны Великой Отечественной войны. Для четверых из них боевой путь начался раньше на два года. Запах пороха вперемешку с кровью они почувствовали в далеком 1939 году в Монголии. Лощенков, Кузьмин, Хохряков, Семенюк. Фамилии этих бойцов вписаны в историю навеки. В следующем году на шелеховском кладбище по традиции на 9 Мая пройдет траурное шествие. Возложат цветы и к могилам халхингольцев. Тут помнят: у них на самом деле две победы. Одна в Великой Отечественной в Берлине 9 мая 1945, а вторая в степной Монголии 16 сентября 1939.