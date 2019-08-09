Байкальский мусор в основном состоит из окурков

К такому выводу пришли исследователи из Бурятии. Они провели специальный тест на берегу рядом с поселком Турка. Участники встали шеренгой и шли вдоль берега, при этом не просто собирая мусор, но и классифицируя его. В итоге зафиксировали 32 вида отходов. Почти половину мусора составили сигаретные фильтры, на втором месте оказались мелкие кусочки пластика, затем куски пластика среднего размера, до 50 см, пластиковые крышки, одноразовые салфетки и обрывки веревок. Сигаретные фильтры — это самый распространенный вид мусора в мире. Окурки выделяют в окружающую среду токсины, которые поражают живые организмы.