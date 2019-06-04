Байкал вошел в топ-10 лучших мест для летнего отдыха с детьми

Байкал вошел в топ-10 лучших мест для летнего отдыха с детьми

04.06.19

На Байкал с детьми! Наше священное озеро вошло в топ-10 лучших мест для летнего отдыха с детьми. Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат». 11% голосов наравне с Байкалом набрал курортный район Санкт-Петербурга. На первом месте Сочи как лучший курорт для отдыха с детьми, за него отдали  40% голосов, на втором месте Анапа — 16%. Также в рейтинг вошли Ялта, Феодосия, Ейск, Зеленоградск и Пятигорск. Мы поинтересовались у иркутян: готовы ли они отправиться отдыхать с детьми на Байкал?

 

— Да, потому что Байкал становится чище, интереснее для туристов.

— Ну, конечно, отправилась бы, потому что это место вообще сакральное для нас, для Иркутска. И вообще природы и здоровья никакого не будет, если не посещать Байкал хотя бы раз в три года.

— Я всю жизнь там проработала, лет так 30. Это мое родное место и самое интереснейшее место.

— Нет. Холодная вода и много китайцев.

— Конечно, мы каждый год там отдыхаем. Это наш родной край и это самое лучшее место для отдыха, особенно с детьми.

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