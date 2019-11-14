Аномальные холода надвигаются на Россию

Сильные морозы и метели установятся в основном на азиатской территории страны, а также на севере и северо-востоке. Так, из Арктики в центральную Сибирь направляется антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь. На севере Иркутской области уже завтра по ночам ожидается до -40 градусов. Похолодание также придет в Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Свердловскую и Тюменскую области, заденет Алтайский край. Какая же погода ждет наш регион в ближайшее время? Мы узнали у специалистов Иркутского гидрометцентра.

Юлия ЯНЬКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: В ближайшие дни влияние холодной воздушной массы сохранится, к нам зашел значительный холод, он блокирует поступление теплых воздушных масс, которые пытаются к нам пробиться с территории западной Сибири. И у нас ожидаются низкие ночные температуры. В Иркутске в ночь на воскресенье и в понедельник температура опустится до отметок -25, -27. В дневные часы также будет холодно, температура воздуха от -13 до -20 градусов.

На севере области столбики термометров покажут до -35, -44 градусов ночью и до -23, -30 градусов днем. Ослабление аномальных морозов ожидается в середине следующей недели.