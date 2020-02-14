90-летний юбилей Валентины Галкиной отметили в Байкальском музее

Душа Байкала. Так называют основателя школы экскурсоводов Байкальского музея Валентину Галкину. Интерпретатор и популяризатор Байкала. Ее рассказы об озере можно слушать часами. В начале февраля она отметила 90-летний юбилей. А сегодня в Байкальском музее ее коллеги пришли на торжественное собрание.

В Байкальском музее разгар рабочего дня. Идут экскурсии. Посетители внимательно слушают истории озера. Проходят мимо геологического макета Байкала. Его с филигранной точностью два года создавал муж Валентины Ивановны геолог Владимир Галкин.

Елена САЛЬВА, КОЛЛЕГА ВАЛЕНТИНЫ ГАЛКИНОЙ: Там все очень точно. Прямо по карте в миллиметр подобрано. Так вот он там работал. А она целыми днями проводила экскурсии. Вот он даже тогда заметил, что каждая экскурсия у нее не повторялась. Она чувствовала, что людям интересно.

Валентина Галкина основала в Байкальском музее школу экскурсоводов. Это сегодня сюда может зайти любой турист. А 60 лет назад музей работал только для правительственных делегаций. И возили их сюда специально «на Галкину». Так умело превращать скучные научные факты в захватывающие истории о Байкале может только она.

Владимир ФИАЛКОВ, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК БАЙКАЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИНЦ СО РАН: Она в этом плане человек, безусловно, одаренный. Не просто экскурсовод. Она просто чего-то там тараторила. Надо видеть, кто тебя слушает, кто на тебя смотрит. Это своего рода искусство, это своего рода творчество.

Неравнодушная, слишком честная, непримиримая. Так о своей маме говорит ее сын Виктор Галкин. Даже при советской власти не боясь высказывала свою позицию.

Виктор ГАЛКИН, СЫН ВАЛЕНТИНЫ ГАЛКИНОЙ: Она уже тогда все время говорила, что надо закрыть БЦБК. И когда Союз развалился, пустили в архивы компартии журналистов. Они нашли там на нее доносы.

Валентина Ивановна — хранительница Байкала. Причем официально. Одноименную медаль ей вручили 20 лет назад на международном форуме. Уйдя на пенсию в середине 90-х годов, она продолжила популяризировать Байкал. Писала книги. Одна из последних вышла около месяца назад. Называется «50 экологических уроков о Байкале».