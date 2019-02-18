85-летие Юрия Ножикова отмечают в Иркутской области

Он монтировал электростанции и помогал обычным людям. Первый избранный губернатор Иркутской области. Сейчас о Юрии Ножикове вспоминают, как о человеке, который знал свое дело.

Его запомнили ответственным, справедливым, деятельным. Иркутский символ демократии — Юрий Ножиков. Первый избранный губернатор Приангарья. Он возглавил регион в самое сложное для страны время. Пока Россия боролась с государственным кризисом, он боролся за права простых людей. И они это не забыли.

Гуманитарный центр семьи Полевых. Здесь все напоминает о Ножикове. Сюда он передал личную библиотеку. И сам часто тут бывал. Кроме политики, всегда находил время на чтение и на музыку.

Татьяна ХОМЯКОВА, ДОЧЬ ЮРИЯ НОЖИКОВА: Вот он меня всегда как-то поражал своими знаниями. С ним всегда было интересно. Вдруг, как-то я помню… Но не знаю, может у меня просто образование другое, мысли другие. И вот он бац! Мог выдать из школьной программы, например, закон Ома. Я говорю: пап, ты это в институте проходил? — Нет, это школа, 6 класс.

Гости вспоминают истории из его жизни. А таких много. Одна из самых знаковых навсегда останется в архивах кинохроники. 25 апреля, 1995. На главной площади Иркутска митинг студентов. Они требуют выплаты стипендий. «Давайте Ножикова! Требуем губернатора!» Толпа студентов вызывала кого-нибудь из представителей властей, чтобы узнать, какова причина задержки их стипендий. И представители власти вышли. Первый губернатор Иркутской области прошел к молодым студентам сквозь кордоны полиции. И реакция встречи вызвала у всех недоумение. Студенты начали ему аплодировать. Тогда он сказал: «Я не мог не выйти на площадь. Не надо быть равнодушным к человеческой беде».

А сегодня на площадь к его памятнику выходят другие. Те, для кого пример Ножикова стал одним из главных в работе.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы понимаем, что соответствовать ему очень непросто. Но я хочу заверить всех вас, что вот вы, те, кто вместе с ним работали, пережили эти тяжелые, переломные времена, тоже достойны того, чтобы вы гордились тем, что вы сделали.

Сегодня Ножикову исполнилось бы 85 лет. Мыслитель и стратег, он и теперь будто незримо следит за тем, что происходит в регионе, и призывает всех жителей соответствовать: быть ответственными, деятельными и справедливыми.