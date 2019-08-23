80-й настоятель монастыря Дрепунг Гоманг прибыл в Усть-Ордынский дацан

Большое событие для буддистов Прибайкальской земли. С визитом в Усть-Ордынский дацан прибыл 80-й настоятель монастыря Дрепунг Гоманг — самого крупного буддийского монастыря и университета школы гелуг тибетского буддизма, а также места паломничества тысяч верующих.

У ворот дацана большого учителя Геше Лахарабму встречают с почтением и надеждой. Благословение из его рук — дар, на который сложно было рассчитывать. Настоятель крупного буддийского монастыря в Южной Индии прибыл в Усть-Орду незапланированно. В его официальной программе в России значились Москва, Петербург, Тыва, Калмыкия и Бурятия. Именно в Бурятии хамбо лама встретился с настоятелем Усть-Ордынского окружного дацана Зоригто ламой, и так состоялся визит.

Зоригто БАТУЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО ОКРУЖНОГО ДАЦАНА: Человек, который известен в Южной Индии в буддизме традиции гилук как прославленный, мудрый, очень умелый и искусный в буддийской философии человек, его знают не только в Гоманг дацане, его лично знает его святейшество Далай Лама и многие монахи буддийских монастырей.

Для буддизма в России монастырь Дрепунг Гоманг — это колыбель учения Будды. Еще до революции бурятские священники обучались там, набирались знаний и несли их на родину. А сегодня знаниями и мудростью делится учитель из древней земли.

Лобсанг ГЬЯЛЦЕН, 80-Й НАСТОЯТЕЛЬ МОНАСТЫРЯ ДРЕПУНГ ГОМАНГ: Если смотреть широко, цель буддизма — принести мир и гармонию в общество тех стран, где есть эта религия. Но, чтобы добиться глобальной пользы обществу, нужно помогать каждому. Если человек пришел с просьбой, если он болеет, нужно помочь искренне. Когда мы поможем одному, двум, трем, так мы достигнем нашей глобальной цели создать мир и гармонию.

В храм нужно идти с верой, говорит Лобсанг Гьялцен. Нужно верить, что тебе помогут, если ты просишь о помощи, и верить, что твоя помощь будет действенна, если ты даешь ее.

Незапланированный визит продлится всего несколько часов. Уже завтра хамбо лама должен быть в Бурятии.