7 лучших руководителей предприятий наградили в Ангарске

В городе нефтехимиков подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель 2017».

Сегодня здесь лучшие предприниматели Ангарска. 24 бизнесмена, 7 номинаций. Среди них и те, кто впервые принимает участие в конкурсе. И сразу забирает кубок. Компания Михаила Прудникова занимается доставкой еды почти 5 лет. 2 года назад открыли кафе.

Антон Сторчак, бренд-управляющий компании по доставке питания: Мы работаем и с сотрудниками, и с людьми. Мы развиваемся постоянно, работаем над своими ошибками, заглядываем в будущее, мотивируем персонал. Потому что самое главное — это персонал, который работает, и состав руководства, конечно же.

В медицинском центре Светланы Кедис работают 15 сотрудников. Она — опытный конкурсант. На сцене третий раз. Но в сфере предоставления медицинских услуг побеждает впервые.

Светлана Кедис, директор медицинского центра: Это очень важно для предпринимателей. Они чувствуют о себе заботу администрации, поддержку. И всегда участие в самом конкурсе очень интересно. Потому что есть определенные требования, хочется им соответствовать.

Среди критериев — динамика роста выручки от реализации товаров, деловая активность и социальная значимость. Также организации не должны иметь задолженности по налоговым платежам.

Сергей Петров, мэр ангарского городского округа: Это является неким стимулом, мотивацией для развития, совершенствования. Ну а для администрации это индикатор уровня предпринимательской деятельности, позиций тех или иных предпринимателей в своей сфере. На мой взгляд, это взаимоприемлемое, взаимоинтересное и взаимовыгодное мероприятие. То есть мы многое узнаем друг о друге.

Руководители Ангарского округа уверены, что деловой климат на территории зависит от четкого планирования совместной работы власти и бизнеса. Так, в 2016 году была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Ангарского городского округа на период до 2030 года». К разработке документа подключились люди, имеющие практический опыт управления – предприниматели. В этом году по результатам Всероссийского конкурса городских стратегий, финал которого состоялся в октябре в Санкт-Петербурге, ангарская стратегия заняла первое место среди нестоличных городов.